17.10.2019, 15:32
Минфин отказал в выдаче дополнительных денег на расширение ЦКАД
ИА «Ореанда-Новости». Минфин России отказал в выдаче дополнительных 44 миллиардах рублей для расширения ЦКАД.
Сегодня, 17 октября 2019 года, Минфин России не одобрило предложение Минтранса и компании «Автодор» о выделение дополнительных денежных средств. Министерство финансов сослалось на то, что требуемые вложения не утверждены в бюджете на следующий год.
Министр финансов Антон Силуанов сказал, что необходимо выделить требуемые 44 миллиарда рублей, так как в 2018 году Владимир Путин издал приказ, которые предусматривает расширение узких дорог. Но в 2020 году бюджет не сможет выделить такую сумму.
Сегодня, 17 октября 2019 года, Минфин России не одобрило предложение Минтранса и компании «Автодор» о выделение дополнительных денежных средств. Министерство финансов сослалось на то, что требуемые вложения не утверждены в бюджете на следующий год.
Министр финансов Антон Силуанов сказал, что необходимо выделить требуемые 44 миллиарда рублей, так как в 2018 году Владимир Путин издал приказ, которые предусматривает расширение узких дорог. Но в 2020 году бюджет не сможет выделить такую сумму.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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