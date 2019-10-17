Сегодня, 17 октября 2019 года, Минфин Россиио выделение дополнительных денежных средств. Министерство финансов сослалось на то, что требуемыена следующий год.Министр финансов Антон Силуанов сказал, что, так как в 2018 году Владимир Путин издал приказ, которые предусматривает. Но в 2020 году бюджет не сможет выделить такую сумму.