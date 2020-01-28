Глава департамента Министерства финансов Андрей Бокарёв указал, что подобная практика первоначально коснётся государств Евразийского экономического союза. Позже рублёвые займы будут выдаваться и странам дальнего зарубежья.По словам Бочкарёва, на сегодняшний день уже проходят активные обсуждения данного вопроса с несколькими потенциальными заёмщиками.В основном данные денежные средства будут предоставлены другим странам для ускорения завершения совместных с Россией проектов.