28.01.2020, 09:01
Минфин планирует выдавать государственные кредиты в рублях
ИА «Ореанда-Новости». Минфин планирует выдавать большинство государственных кредитов в рублях, а не в иностранной валюте.
Глава департамента Министерства финансов Андрей Бокарёв указал, что подобная практика первоначально коснётся государств Евразийского экономического союза. Позже рублёвые займы будут выдаваться и странам дальнего зарубежья.
По словам Бочкарёва, на сегодняшний день уже проходят активные обсуждения данного вопроса с несколькими потенциальными заёмщиками. Он также отметил, что в ближайшие 3 года Россия сможет выдать более 1 триллиона рублей в качестве кредитов иностранным государствам. В основном данные денежные средства будут предоставлены другим странам для ускорения завершения совместных с Россией проектов.
Глава департамента Министерства финансов Андрей Бокарёв указал, что подобная практика первоначально коснётся государств Евразийского экономического союза. Позже рублёвые займы будут выдаваться и странам дальнего зарубежья.
По словам Бочкарёва, на сегодняшний день уже проходят активные обсуждения данного вопроса с несколькими потенциальными заёмщиками. Он также отметил, что в ближайшие 3 года Россия сможет выдать более 1 триллиона рублей в качестве кредитов иностранным государствам. В основном данные денежные средства будут предоставлены другим странам для ускорения завершения совместных с Россией проектов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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