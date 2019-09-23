ИА «Ореанда-Новости». В среднем в стране на десять тысяч граждан приходится 163 чиновника, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко.



Получается, что доля чиновников составляет 3,3 процента занятых в экономике страны. Отмечается также, что доля тех, кто работает в области госуправления, обеспечения военной безопасности и обязательного соцобеспечения составляет от 6 до 9,5 процента от общего количества занятых в российской экономике.



Ранее стало известно о планируемой реформе в области госуправления, в результате которой чиновников ждут большие сокращения.