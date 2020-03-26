26.03.2020, 19:55
Минфин пообещал в 2020 году не взимать налог на проценты по вкладам
ИА «Ореанда-Новости». Министр финансов Антон Силуанов заявил, что 13%-ый налог на доход по вкладам от 1 млн руб. будет взиматься, начиная с 2021 года.
Таким образом, налогоплательщики получат уведомления по доходам 2021 года лишь в 2022г. Антон Силуанов уточняет, что нововведение коснётся и ценных бумаг.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» писало о введении нового «справедливого» налога на доходы граждан РФ.
Таким образом, налогоплательщики получат уведомления по доходам 2021 года лишь в 2022г. Антон Силуанов уточняет, что нововведение коснётся и ценных бумаг.
Ранее ИА «Ореанда-Новости» писало о введении нового «справедливого» налога на доходы граждан РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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