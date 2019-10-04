ИА «Ореанда-Новости». Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нужно ограничить перечень тех профессий, представители которых могут быть самозанятыми, пишет «Коммерсант».



Силуанов отметил, что список этих профессий должен быть утверждён, после этого эксперимент с самозанятыми можно распространять на всю Россию. Сейчас он действует только в четырёх регионах в тестовом режиме.



Министр также добавил, что сегодня некоторые предприятия нанимают работников не как сотрудников, а как самозанятых.



С января 2019 года в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане действует специальный налоговый режим для самозанятых. Граждане, которые оказывают услуги физлицам, должны платить по 4% от дохода. Те, кто работает с юрлицами, по 6%.