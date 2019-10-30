Предлагается ввести новый режим уже с будущего года. Минфин хочет включить к эксперимент Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области. Кроме того, речь также идёт и о Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Башкортостан.Напомним, сейчас налог для самозанятых действует только в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области. Новый режим работает в качестве эксперимента. Граждане, которые оказывают услуги физлицам, должны платить по 4% от дохода. Те, кто работает с юрлицами, по 6%.