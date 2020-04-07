ИА «Ореанда-Новости». Российский Минфин предлагает убрать из списка системообразующих предприятий букмекерскую контору «Фонбет», пишет «Интерфакс».



В министерстве отметил, что дело не только в профильной деятельности компании. Кроме «Фонбета» Минфин также предлагает исключить АО «Крокус Интернэшнл», ООО «Оператор коммерческой недвижимости» и Росинкас.



«Фонбет», чьё включение в перечень системообразующих организаций вызвало резонанс, является одним из крупнейших игроков российского рынка.