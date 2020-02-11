11.02.2020, 11:27
Минфин предложил перевести расчёты российской авиации в рубли
ИА «Ореанда-Новости». Минфин предложил перевести расчёты российской авиации в рубли. Данное предложение было озвучено вчера, 10 февраля.
По словам представителя Министерства финансов, российским авиакомпаниям необходимо полностью отказаться от расчётов в долларах. Нововведения должны коснуться выплат по договорам лизинга самолётов и продажи воздушных транспортных средств. Если контрагенту важно производить расчёты в иностранной валюте, то договоры можно будет заключать с указанием суммы в евро.
Также Минфин предложил переводить тарифы и сборы авиаперевозчиков также в рубли. Это позволит полностью отказаться от долларов в авиаотрасли.
Стоит отметить, что данный механизм может быть введён в действие только после его официального утверждения Правительством России. На данный момент это только предложение.
По словам представителя Министерства финансов, российским авиакомпаниям необходимо полностью отказаться от расчётов в долларах. Нововведения должны коснуться выплат по договорам лизинга самолётов и продажи воздушных транспортных средств. Если контрагенту важно производить расчёты в иностранной валюте, то договоры можно будет заключать с указанием суммы в евро.
Также Минфин предложил переводить тарифы и сборы авиаперевозчиков также в рубли. Это позволит полностью отказаться от долларов в авиаотрасли.
Стоит отметить, что данный механизм может быть введён в действие только после его официального утверждения Правительством России. На данный момент это только предложение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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