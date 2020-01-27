



Проект закона был направлен на согласование в другие ведомства.По мнению Минфина, вне зависимости от категории работников, ставка НДФЛ должна быть единой. При условии принятия законопроекта, он вступит в силу не ранее начала нового налогового периода. То есть новая ставка НДФЛ начнёт действовать с 2021 года.Стоит отметить, что эксперты «Интерфакса» рассчитали сумму выпадающих доходов при внесении изменений в статью 224 Налогового кодекса России.