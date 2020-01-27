27.01.2020, 21:43
Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для нерезидентов
ИА «Ореанда-Новости». Минфин предложил снизить ставку НДФЛ для нерезидентов до 13%. Проект закона был направлен на согласование в другие ведомства.
В настоящее время ставка налога с доходов от трудовой деятельности нерезидентов составляет 30%. По мнению Минфина, вне зависимости от категории работников, ставка НДФЛ должна быть единой. При условии принятия законопроекта, он вступит в силу не ранее начала нового налогового периода. То есть новая ставка НДФЛ начнёт действовать с 2021 года.
Стоит отметить, что эксперты «Интерфакса» рассчитали сумму выпадающих доходов при внесении изменений в статью 224 Налогового кодекса России. Сумма составила около 3,8 миллиардов рублей в год.
В настоящее время ставка налога с доходов от трудовой деятельности нерезидентов составляет 30%. По мнению Минфина, вне зависимости от категории работников, ставка НДФЛ должна быть единой. При условии принятия законопроекта, он вступит в силу не ранее начала нового налогового периода. То есть новая ставка НДФЛ начнёт действовать с 2021 года.
Стоит отметить, что эксперты «Интерфакса» рассчитали сумму выпадающих доходов при внесении изменений в статью 224 Налогового кодекса России. Сумма составила около 3,8 миллиардов рублей в год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии