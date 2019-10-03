ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов России намерено ужесточить налоговую политику в отношении крупных международных корпораций, таких как Google, Facebook и Apple.

В новом проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» указывается, что такие компании должны уплачивать налоги не только по месту регистрации штаб-квартиры, но и в рамках российской юрисдикции. В настоящее время многие международные корпорации размещают главные офисы на территории государств с низкими налоговыми ставками. Например, европейские подразделения Google, Facebook, Microsoft зарегистрированы в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет всего 12,5 %.

Таким образом,. «Существенные недостатки в принципах налогообложения цифровых компаний приводят в настоящее время к тому, что эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей», – подчёркивают представители российского финансового ведомства.