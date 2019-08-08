ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов России предложило передать непрофильные и дублирующиеся функции федеральных министерств на аутсорсинг. Соответствующие соображения изложены в проекте Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 годы.

По мнению сотрудников Минфина, следует создать специальный реестр функций федеральных органов власти. Повысить эффективность издержек позволит создание закрытых перечней соответствующих полномочий. Непрофильные функции сотрудники министерства предлагают отдать на аутсорсинг либо централизовать, то есть передать их специальным ведомствам.