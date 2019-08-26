ИА «Ореанда-Новости» Газета «Известия» со ссылкой на расчёты министерства финансов России сообщила, что около 66 % региональных налоговых льгот оказались неэффективными для развития предпринимательства. Установлено, что в 2018 году они принесли прибыль 87 миллиардов рублей, в то время как потери субъектов Федерации оцениваются в 253 миллиарда.

Право на льготы по налогам на прибыль и на имущество предоставлено фармацевтическим компаниям, инновационным предприятиям, резидентам особых экономических зон и территорий опережающего развития, обладателям специнвестконтрактов, социальным предприятиям и некоторым другим субъектам. Когда дополнительные доходы бюджета от расширения оборота компаний и притока инвестиций больше, чем расходы на стимулирование активности, преференции признаются эффективными.

Наибольшее количество эффективных льгот было зафиксировано в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Ленинградской области – 15,7, 12,3 и 4,4 миллиарда рублей, при этом они обошлись бюджетам данных регионов в 15,8, 31,5 и 9,5 миллиардов рублей соответственно.

Сотрудники Минфина рассчитали, что в 38 российских регионах, в том числе в Москве, льготы не обеспечили дополнительных бюджетных доходов, на остальных же территориях позитивный эффект был незначительным.