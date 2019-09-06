ИА «Ореанда-Новости» Министерство финансов России заявило о необходимости взимать с автомобилистов, использующих сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, налога на доходы с физических лиц (НДФЛ).

Соответствующий запрос в федеральное ведомство был отправлен Ассоциацией региональных пассажирских перевозчиков России. В ответе Минфина на данный запрос подчёркивается, что все необлагаемые НДФЛ доходы исчерпывающе перечислены в законе и платы за перевозку пассажиров в личном транспорте среди них нет.

Специалисты полагают, что рано или поздно услуги водителей на BlaBlaCar будут подвергнуты жёсткой регламентации. Это, во-первых, обусловит увеличение расценок на подобные перевозки, во-вторых, станет сложнее зарегистрироваться на сервисе.