Он заявил, что об этом стало известно по результатам опроса, который был проведён во время подготовки законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности". Отвечавшие указали но, что готовы для инвестиций при условии введения механизма стабилизации условий для ведения бизнеса.По словам Иванова, когда респондентам сказали, что такой инструмент появится, то выяснилось, что они готовы вложить средства в проекты на сумму 70 трлн рублей.