ИА "Ореанда-Новости". Стоимость может измениться с 49 рублей до 57 за один литр.

Проект приказа размещён на федеральном портале проектов законодательных актов. В его содержании говорится о поднятии минимальной закупочной цены с 49 до 57 рублей.

Цена была установлена четыре года назад и с тех пор не менялась. Теперь, принято решение изменить её до соответствующей более реальному уровню планки. Этиловый спирт может начать стоить 57 рублей. В эту цифру входит инфляция за четыре года, включая нынешний.

При одобрении законопроекта, он должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Последнее изменение тарифов произошло в 2015 году, когда минимальную стоимость этилового спирта подняли на шесть рублей с предыдущих 43.