ИА «Ореанда-Новости» Рабочая группа, в которую вошли представители министерства просвещения, Роспотребнадзора и Рособрнадзора, рекомендовала региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в общеобразовательных школах.

«В частности, рекомендуется предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса», – рассказали об инициативе сотрудники министерства. В случае необходимости следует предусмотреть места для хранения мобильных телефонов учащихся, а также согласовать способы общения детей с родителями.

Исключения предлагается сделать для учителей и родителей школьников, а также тех детей, которым необходимо пользоваться мобильными устройствами по медицинским показаниям (например, для мониторинга уровня сахара в крови при сахарном диабете).

Предполагается, что в течение года Роспотребнадзор проведёт мониторинг состояния здоровья учащихся школ при ограничении использования мобильников, в то время как Рособрнадзор и Российская академия образования обеспечат проведение выборочного мониторинга повышения эффективности образовательного процесса при введении подобных мер.