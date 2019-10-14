ИА "Ореанда-Новости". Минпросвещения распределило по регионам средства на нацпроект «Образование».

Счётная палата опубликовала заключение на проект федерального бюджета 2020-2022 годов. В нём она сообщила, что министерство распределило денежные средства не полностью, так как некоторые регионы ещё не предоставили заявки.

К проектам, на которые были не реализованы средства, относятся ключевые центры дополнительного образования, основанных на базе университетов, мобильные технопарки для детей из малых населённых пунктов. Кроме того под эту же статью попала общая модернизация инфраструктуры общего образования.

Задержка связана с тем, что в ряде субъектов не соблюдаются сроки получения экспертиз проектно-сметных документов на строительство необходимых для реализации проекта зданий.