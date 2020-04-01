ИА «Ореанда-Новости» . Российское Министерство труда поручило субъектам государства продлить местные социальные выплаты, сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат», - рассказал Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию совещания провёл телевизионный канал «Россия 24».

Также сообщается, что социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около четырёх миллионов граждан страны.

Вместе с социальными власти также повысили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и других категорий граждан.



