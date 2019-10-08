ИА «Ореанда-Новости». В министерстве труда напомнили о предстоящих осенних выходных.

Следующие длинные выходные состоятся в России из-за Дня народного единства. Праздник ежегодно отмечается 4 ноября.

В этом году граждане страны будут отдыхать со второго по четвертое ноября, то есть с субботы по понедельник. Понедельник, 1 число, не будет являться сокращенным днём, отметили в министерстве.

Ноябрьские выходные станут для жителей России последними перед Новым годом.

Роструд уже уточнял праздничный календарь на 2020 год. В следующем году россиян ждут новогодние каникулы с 1 по 8 января, продолжительные майские праздники, а также выходные с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 12 по 14 июня и 4 ноября.