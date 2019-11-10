ИА «Ореанда-Новости» Министерство юстиции России при содействии Федеральной службы судебных приставов разработало законопроект «О взыскании», в соответствии с которым звонки от роботов-коллекторов легально приравниваются к общению должников с людьми.

Документ предусматривает дефиницию понятий «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор»: к таковым будут отнесены специализированные инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы, генерирующие речь и продуцирующие произвольные сценарии разговоров.

В отношении взаимодействия коллекторов с людьми (личные встречи и звонки по телефону) ныне установлены определённые требования. В числе прочего должники вправе отказаться от общения в рабочие дни с 22 до 8 часов, в выходные – с 20 до 9 часов.

В законопроекте также указано право должников ограничить частоту звонков от роботов.

Журналисты агентства РБК располагают сведениями о том, что сейчас документ обсуждается с представителями предпринимательского сообщества страны.