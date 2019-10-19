ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов, будучи на встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда, которая проходит в Вашингтоне, прокомментировал увеличение реальных доходов российских граждан, ранее зафиксированный Росстатом. По мнению политика, рост доходов обусловлен, во-первых, снижением темпов инфляции и, во-вторых, падением динамики увеличения объёмов потребительского кредитования.

В отношении прогнозов на четвертый квартал 2019 года Силуанов отметил, что зарплаты россиян увеличиваются на 7 % при уровне инфляции ниже 4 %. «Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основным источником снижения реальных располагаемых доходов населения были выплаты по кредитам», – сказал министр.

По информации Росстата, среднедушевые доходы граждан в третьем квартале текущего года увеличились до 35,1 тысячи рублей, по сравнению с тем же периодом 2018-го рост составил 7,8 %. С учётом инфляции рост реальных доходов составил 3,3 %, реальных располагаемых доходов – 3 %.