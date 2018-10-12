ИА «Ореанда-Новости». В Саратовской области прошло заседание комитета по социальной политике областной Думы, где стоял вопрос о повышении прожиточного минимума для пенсионеров. Областной министр по труду и занятости Наталья Соколова заявила, что сумма в 3 500 рублей достаточна для жизни. Об этом она сказала не на самом заседании, а уже после него.



Это высказывание прозвучало лично Николаю Бондаренко, так как между чиновниками состоялся спор. Бондаренко уже в пустом зале заявил, что на прожиточный минимум пенсионера прожить не представляется возможным, он в Саратовской области составляет 7 241 рублей.

На что Наталья Соколова возразила, что 3500 рублей «вполне достаточно для [удовлетворения] минимальных физиологических потребностей». Эти слова запечатлели на видео журналисты местного издания «Общественное мнение».

В ответ на заявление оппонента, Бондаренко предложил Соколовой самостоятельно попробовать прожить на такие деньги.

Соколова выразила мнение, что на эту сумму она может вполне нормально прожить на «макарошках», сезонных овощах и фруктах. С её слов, макароны стоят всегда одинаково, как и кефир, это выходит очень дёшево. При этом она отметила. Что на таком меню можно стать стройнее, красивее и моложе.

При этом Соколова отказалась проводить эксперимент и пробовать жить на эти деньги. «Я человек достаточно решительный, но, боюсь, статус министра этого не позволит», – заявила она.

Бондаренко решил провести подобный эксперимент, в ответ Соколова предложила составить для него «сбалансированное, но диетическое» меню, учитывая скидки в магазинах.

Уже позже Бондаренко сообщил, что на такую сумму невозможно прожить месяц, он рассказал своё мнение в интервью агентству «Свободные новости». С его слов, питание хлебом и макаронами приведёт к подрыву здоровья и избыточному весу.



Как сообщало издание «Общественное мнение», на заседании министр труда Соколова предлагала увеличить прожиточный минимум пенсионеров в 2019 году на 288 рублей. Но депутаты с ней не согласились, он заявили, что повышение должно составить не менее 500 рублей.





