ИА «Ореанда-Новости» Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина во время выступления на телевидение перепутала русских писателей, назвав автором пьесы «Горе от ума» не Александра Грибоедова, а Александра Радищева.

Во время телеинтервью министра спросили, проходят ли дети в школе произведения Радищева. На что она ответила, что проходят, а именно произведение «Горе от ума».

«Горе от ума» - пьеса Александра Грибоедова, написанная в 1822–1824 годах. Александр Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву», это произведение также включено в школьную программу.