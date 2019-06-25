25.06.2019, 09:56
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»
ИА «Ореанда-Новости» Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина во время выступления на телевидение перепутала русских писателей, назвав автором пьесы «Горе от ума» не Александра Грибоедова, а Александра Радищева.
Во время телеинтервью министра спросили, проходят ли дети в школе произведения Радищева. На что она ответила, что проходят, а именно произведение «Горе от ума».
«Горе от ума» - пьеса Александра Грибоедова, написанная в 1822–1824 годах. Александр Радищев написал «Путешествие из Петербурга в Москву», это произведение также включено в школьную программу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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