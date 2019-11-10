ИА «Ореанда-Новости» Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков в ходе интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», выходящей в эфире канала «Россия 1», прокомментировал мнение президента России Владимира Путина, который полагает, что в стране не хватает бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Свою позицию глава государства высказал на заседании Cовета по русскому языку. Политику сообщили о том, что в Воронежском государственном университете есть лишь шесть таких мест, при этом численность группы не может быть менее 12 человек. Путин дал указанию главе профильного ведомства «навести порядок» в данной сфере и отчитаться о принятых мерах.

«Сегодня технологии меняются очень быстро в мире, и образовательные программы должны совершенствоваться. […] Нам всем приходится проходить период трансформации. И мы сегодня здесь обсуждали, как же нужно готовить педагога, который в последующем будет готовить школьников или студентов, на самом современном уровне. И нам нужно освоить технологии даже не вчерашние и не сегодняшние, а завтрашние», – сказал по этому поводу Котюков.