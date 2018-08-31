ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства просвещения Ольга Васильева высказалась, что идея запрещать смартфоны в школах является хорошей, поэтому министерство будет поощрять это.



Со слов Ольги Васильевой, смартфоны школьникам в школе ни к чему, и многие школы уже пытаются бороться с ними и завели «специальные» ящички. Чиновник пояснила, что в школах также есть специальный контрольно-сигнальный телефон для связи с родителями.

«Возникает вопрос зачем, если все есть, есть полная оборудоемость в классе, это необходимо нам, чтобы ребенок работал», – сказала министр просвещения на пятом общероссийском родительском собрании.

Васильева считает, что России нужно пойти по французскому пути и отказаться от смартфонов в школах, оборудовав при этом классы всем необходимым для обучения.

«Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно. У нас это школы делают, мы будем это поощрять, и рано или поздно мы дойдем до такого же, как и наши французские коллеги», – сказала Ольга Васильева, отвечая на вопрос о необходимости мобильных телефонов в школах.

Дело в том, что парламент Франции не так давно принял закон, который полностью запрещает ученикам младшей и средней школы пользоваться телефонами и другими электронными устройствами (например, планшетами) в стенах учебного заведения.

В августе этого года Ольга Васильева говорила о том, что для учащихся вторых-четвёртых классов мобильный телефон необходим исключительно для связи, при этом на уроках он ни к чему.

Пятое общероссийское собрание проходит 31 августа, в пятницу. В нём принимают участие министр просвещения, отвечая на прямые включения из регионов. Вопросы для обсуждения собирались через официальный ресурс министерства и сайт организатора родительского собрания Национальной родительской ассоциации с 17 июля.

Первое подобное общероссийское родительское собрание с министром образования и науки России прошло в 2014 году, с тех пор это событие стало ежегодным, а география участников расширилась, отмечается на сайте министерства.