ИА «Ореанда-Новости» Министр просвещения России Ольга Васильева на Всероссийском совещании региональных министров разъяснила, как рассчитываются зарплаты школьных учителей.

Она привела статистические данные, в соответствии с которыми в 2016 году средняя нагрузка на российского учителя составляла 1,3 ставки (23,4 часа в неделю). В конце 2018-го данный показатель увеличился до 1,38 (почти 25 часов). В некоторых субъектах Федерации нагрузка достигает 1,78 ставки.

Васильева заявила, что педагог не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, «жонглируя ставками и поощрительной частью». Они призвала создать «справедливый и понятный механизм», который дал бы возможность обеспечить достойный уровень жизни учителям.

Министр напомнила, что ещё в 2017 году в регионы были направлены методические рекомендации по формированию оплаты труда, в соответствии с которымиВ некоторых случаях гарантированная часть составляет лишь 10 %.