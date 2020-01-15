15.01.2020, 11:45
Министр РФ выступил с призывом брать пример с КНР
ИА «Ореанда-Новости». Максимом Орешкиным, работающим на должности министра экономического развития РФ, заявлено о необходимости в вопросе управления спросом в национальной экономике брать пример с КНР.
Орешкин заявил, что в КНР целенаправленно ведется работа над структурой спроса в экономическом секторе. Им сказано о наращивании ежегодно до 20 процентов ВВП объема спроса в Китае. По словам российского государственного деятеля, на первом этапе правительством Китая определяются отрасли, нуждающиеся в финансировании, после чего банки начинают заниматься кредитованием предприятий из данных отраслей.
Орешкин отмечает, что за последние несколько десятилетий КНР не пришлось испытать ни одного большого кризиса. Он заявил, что у Китая есть чему поучиться.
Орешкин заявил, что в КНР целенаправленно ведется работа над структурой спроса в экономическом секторе. Им сказано о наращивании ежегодно до 20 процентов ВВП объема спроса в Китае. По словам российского государственного деятеля, на первом этапе правительством Китая определяются отрасли, нуждающиеся в финансировании, после чего банки начинают заниматься кредитованием предприятий из данных отраслей.
Орешкин отмечает, что за последние несколько десятилетий КНР не пришлось испытать ни одного большого кризиса. Он заявил, что у Китая есть чему поучиться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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