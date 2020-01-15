Орешкин заявил, что в КНР целенаправленно ведется работа над структурой спроса в экономическом секторе. Им сказано о наращивании ежегодно до 20 процентов ВВП объема спроса в Китае. По словам российского государственного деятеля, на первом этапе правительством Китая определяются отрасли, нуждающиеся в финансировании, после чего банки начинают заниматься кредитованием предприятий из данных отраслей.Орешкин отмечает, что за последние несколько десятилетий КНР не пришлось испытать ни одного большого кризиса. Он заявил, что у Китая есть чему поучиться.