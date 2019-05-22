ИА «Ореанда-Новости» На российском рынке труда ситуация остаётся стабильной, уровень безработицы снижается. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он отметил, что ситуация с трудоустройством в России стабильна. Безработица на сегодняшний день составляет 4,8%, в 2012-2015 году этот показатель составил 5,2% - 5,5%, таким образом, наблюдается тенденция к снижению числа нетрудоустроенных граждан.

Как отметил Топилин, с этого года пособие по безработице повышено до максимального, оно составляет 8000, для граждан предпенсионного возраста - 11 280.