ИА «Ореанда-Новости» Глава министерства труда России Максим Топилин сообщил, каким образом оформить российские пенсии жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые собираются получить российское гражданство. Для этого они должны зарегистрироваться на территории Российской Федерации.

Чиновник также оценил рост нагрузки на бюджет страны в связи с увеличением количества пенсионеров. Топилин заверил, что это не станет проблемой. «Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. […] Это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования», – сказал он.