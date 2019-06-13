ИА «Ореанда-Новости» Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал запрос США, касающийся выдачи основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Приказ об экстрадиции будет рассмотрен британским судом 14 июня.

Вашингтон официально обратился к британским властям с запросом о выдаче Ассанжа в связи с многочисленными обвинениями, по которым в совокупности подозреваемому может быть назначено наказание до 175 лет лишения свободы. Обвинения связаны с доступом к секретным данным армии США и обнародованием имён лиц, которые предоставляли сведения американским дипломатам и военным.

В то же время в Швеции Ассанж обвиняется в сексуальных преступлениях, однако Стокгольм пока не запрашивал Лондон о его выдаче.

