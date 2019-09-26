26.09.2019, 22:35
Министр здравоохранения Чечни рассказал о болезни Кадырова
ИА «Ореанда-Новости». Глава чеченского Минздрава Эльхан Сулейманов рассказал о состоянии здоровья президента республики Рамзана Кадырова, пишет «МК».
Он сделал своё заявление на фоне сообщений о том, что Кадырова срочно везут на лечение в Москву.
Сулейманов сообщил, что Кадыров действительно заболел – у него сезонное обострение ОРЗ. Однако ничего угрожающего жизни нет.
Сейчас Кадырова лечат противогриппозными препаратами, рассказал Сулейманов. Он добавил, что в ближайшее время Кадыров вернётся к работе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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