ИА «Ореанда-Новости». Глава чеченского Минздрава Эльхан Сулейманов рассказал о состоянии здоровья президента республики Рамзана Кадырова, пишет «МК».



Он сделал своё заявление на фоне сообщений о том, что Кадырова срочно везут на лечение в Москву.



Сулейманов сообщил, что Кадыров действительно заболел – у него сезонное обострение ОРЗ. Однако ничего угрожающего жизни нет.



Сейчас Кадырова лечат противогриппозными препаратами, рассказал Сулейманов. Он добавил, что в ближайшее время Кадыров вернётся к работе.