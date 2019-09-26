ИА «Ореанда-Новости»Глава чеченского Минздрава Эльхан Сулейманов рассказал о состоянии здоровья президента республики Рамзана Кадырова, пишет «МК».

Он сделал своё заявление на фоне сообщений о том, что Кадырова срочно везут на лечение в Москву.

Сулейманов сообщил, что Кадыров действительно заболел – у него сезонное обострение ОРЗ. Однако ничего угрожающего жизни нет.

Сейчас Кадырова лечат противогриппозными препаратами, рассказал Сулейманов. Он добавил, что в ближайшее время Кадыров вернётся к работе.