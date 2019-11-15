ИА «Ореанда-Новости». Вероника Скворцова назвала среднюю по стране зарплату российских врачей.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала среднюю по стране зарплату в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, в среднем по стране зарплата врачей и других работников медицинских организаций с высшим образованием колеблется в районе 79 тысяч рублей.

Она рассказала, что с 2004 года в трудовом законодательстве страны существуют некоторые изменения. С того времени расчётом зарплаты врачей определяют не власти регионов, а работодатели. Однако сейчас, нужно менять эту тенденцию, отметила министр.

Скворцова также отметила, что на данный момент поручение президента об изменениях в Трудовом кодексе России на стадии выполнения. После его вступления в силу, Минздрав будет сам определять необходимость создания отраслевых систем.

Росстат опубликовал данные о зарплатах врачей по России в июле. Данные показали, что работники медицины получают 79,2 тысячи рублей.



Общественность уже отреагировала на слова министра возмущением. Многие из них приводили в пример собственные доходы, чьи показатели не достигали 30 тысяч.