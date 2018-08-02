ИА «Ореанда-Новости». Ведомство считает, что обычное бумажное свидетельство о рождении является излишним документом и предлагает вместо него ввести электронную запись. Также в Минкомсвязи есть свои мысли по поводу материнского капитала.



Предложение заменить бумажное свидетельство о рождении на электронное вынес Константин Носков, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По мнению чиновника, это значительно облегчит жизнь родителям. Также Носков предлагает зачислять сразу же на карту платёж материнского капитала.

Длительную процедуру можно исключить. Ведь сейчас при рождении ребёнка родителям необходимо получить справку о рождении, после в ЗАГСе и МФЦ получить свидетельство, а затем прописать ребёнка с выпиской из домовой книги, а далее со всеми этими документами нужно обратиться в соцслужбу, где ещё два месяца длится рассмотрение и процедура начисления материнского капитала, отмечает министр.

«Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать», – говорит Константин Носков. Он предлагает сразу по факту рождения делать электронную запись, что ребёнок родился.

«Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек. Деньги, которые причитаются родителям, должны сразу упасть на карточку, – сказал министр связи.

Глава министерства рассказал, что у государства и так достаточно о гражданах электронных записей в базе данных. Так, например, на портале госуслуг зарегистрированы порядка 80 миллионов человек, но в ведомстве просто пока не очень хорошо умеют работать с этими данными.

По словам Носкова, в электронный вариант можно перевести ОСАГО, каско, больничные и трудовые книжки, удостоверения водителя, потому что они «бесмысленные бумажки». Также нужно сделать в электронном виде оформление ипотеки, пособий и льгот, регистрацию ДТП и документы для страховых компаний. Всё это по мнению главы министерства, избавит человека от необходимости совершать лишние действия.