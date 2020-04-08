ИА «Ореанда-Новости». В этот список каналов входят такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», а также Первый канал, НТВ, ТНТ и другие.

В приказе Минкомсвязи говорится, что эти каналы к маю должны создать версии сайтов, на которых не будет видео.

Это решение мотивируется тем, что провайдеры не желают предоставлять бесплатный интернет-трафик тем, кто на нём же и зарабатывает. Однако представители крупных ТВ-каналов, а также Mail.ru Group и «Яндекса» заявили, что не получали этих уведомлений или вовсе отказались комментировать ситуацию.