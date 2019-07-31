ИА «Ореанда-Новости» Министерство культуры Украины настаивает на том факте, что возглавляемая раскольником Филаретом (Денисенко) церковная организация была ликвидирована.

Ранее окружной административный суд Киева начал производство по иску Филарета к министерству культуры Украины, который требовал отменить приказ, в соответствии с которым устав религиозного объединения утратил силу.

В сообщении, размещённом на сайте министерства, сказано: «На основании решений поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность». Представители ведомства указывают на то, что возглавляемая Филаретом организация вошла в состав «новой церкви» Украины, созданной в конце 2018 года.