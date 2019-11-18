По данным из картотеки арбитражных дел следует, что иск, поступивший в суд 15 ноября, ещё не принят к производству. К настоящему моменту не указаны в материалах суда основания исковых требований.Запуски раке семейства "Союз" осуществляются с 1966 года. Сейчас пуски ракет осуществляются с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк, а также Куру.В сентября представителем Роскосмоса Сергеем Волковым было сказано о том, что "Союзы" будут использоваться до 2066 года.