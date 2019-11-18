18.11.2019, 10:09
Минобороны через суд требует от производителя "Союза" " более 2 миллиардов рублей
ИА «Ореанда-Новости» Министерством Обороны РФ был подан иск в арбитражный суд столицы, в котором выдвинуты требования взыскать с самарского ракетно-космического центра "Прогресс" 2,1 миллиарда рублей. "Прогресс" занимается производством ракет-носителей, входящих в семейство "Союз".
По данным из картотеки арбитражных дел следует, что иск, поступивший в суд 15 ноября, ещё не принят к производству. К настоящему моменту не указаны в материалах суда основания исковых требований.
Запуски раке семейства "Союз" осуществляются с 1966 года. Сейчас пуски ракет осуществляются с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк, а также Куру.
В сентября представителем Роскосмоса Сергеем Волковым было сказано о том, что "Союзы" будут использоваться до 2066 года.
По данным из картотеки арбитражных дел следует, что иск, поступивший в суд 15 ноября, ещё не принят к производству. К настоящему моменту не указаны в материалах суда основания исковых требований.
Запуски раке семейства "Союз" осуществляются с 1966 года. Сейчас пуски ракет осуществляются с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк, а также Куру.
В сентября представителем Роскосмоса Сергеем Волковым было сказано о том, что "Союзы" будут использоваться до 2066 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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