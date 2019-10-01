ИА «Ореанда-Новости». Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на сумму 5 миллиардов рублей, пишут «Ведомости».



Заявление уже поступило в суд, однако подробности дела пока неизвестны.



Источники издания рассказали, что министерство в сумме имеет претензии на 36 миллиардов рублей. Связаны они со срывом сроков разработки нового разгонного блока для ракеты-носителя «Ангара-А5». Кроме того, речь также идёт о проблемах на производстве спутников типа «Тундра». Дело в том, что уже к следующему году было запланировано вывести 10 аппаратов на орбиту, сейчас их только три, а планы реализуют только к 2022 году.