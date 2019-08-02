ИА "Ореанда-Новости" Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на официальном сайте своего ведомства информацию о том, в какой срок оно намерено окончательно решить ситуацию с лесными пожарами, бушующими на территории Сибири и Дальнего Востока.

Очаги возгорания будут потушены за пять дней, уверяет Министерство обороны России. Президент Российской Федерации Владимир Путин уже подписал соответствующие документы, согласно которым ведомству предоставлены самолёты. Используя авиационную технику, Минобороны собирается в пятидневный срок полностью ликвидировать очаги сибирских и дальневосточных пожаров. Кстати, из Псковской области самолёты уже прибыли в столицу Красноярского края. Речь идёт о самолётах марки «Ил – 76», принадлежащих военно-транспортной авиации российского Министерства обороны. Авиационную технику предоставили также такие российские регионы как Брянская, Тверская, Ивановская, Ростовская, Оренбургская и Ульяновская области.

Ведомство заявляет, что работа по тушению пожаров с воздуха уже началась – первые воздушные экипажи уже вылетели на места возгорания лесного массива. Работая в таком темпе и используя предоставленную авиационную технику, Министерство обороны России планирует потушить пожары в течение пяти дней. Однако, в своём заявлении ведомство также не исключает увеличения этого срока.

Следует уточнить, что на сегодняшний момент огнём объято свыше двух с половиной гектаров леса. Четыре российских региона находятся в состоянии режима чрезвычайной ситуации. Сложнее всего дела обстоят в таких регионах как Иркутская область, Красноярский край, Республики Якутия и Бурятия.