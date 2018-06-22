ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Официальный сайт Министерства обороны обнародовал исторические документы, которые были связаны со Великой Отечественной войной. Эти записи ведомство на всеобщее обозрение опубликовало на своём сайте, чтобы развенчать многие мифы о войне. Там есть отсылки на первые сражения, а также приказы Жукова и карта «Барбаросса» – того самого немецкого плана, о котором сейчас пишут в учебниках по истории.

Эти записи появились на сайте министерства сегодня не случайно, 22 июня в России ежегодно проходит День памяти и скорби. На самом сайте уточнили, что данный уникальный информресурс появился потому, что он посвящён событиям Великой Отечественной, а сегодня как раз день, когда вспоминают о войне.

Оцифровкой этих военных документов занимался Департамент информации совместно с архивом Минобороны. Эти документы считаются уникальными, так как ранее они не были оцифрованы и опубликованы. Можно говорить о том, что они рассекречены для общего пользования.

Все желающие в онлайн-режиме могут полистать записи и познакомиться с указаниями народного комиссариата, ответственного в годы войны за оборону СССР. Там также есть приказы и донесения, предназначавшиеся командирам воинских частей, которые первые встретили на себя удары немецкой армии. Среди документов есть наградные протоколы, которые описывают подвиги советских солдат и предписывают им награждение орденами и медалями.

Можно увидеть директиву от 22 июня 41-го, подписанную начальником генерального штаба Георгием Жуковым и наркомом Тимошенко Семёном. Этот документ был передан ночью 22 июня командующим армии. Уникальным документом является приказ, который составил сам Жуков спустя три часа после того, как началась война (время 7:15). Начальник Генштаба в этом документе велел Красной Армии собрать все силы и обрушиться на вражеские войска и уничтожить их там, где они перешли советскую границу. В этом же приказе он обращался к авиации, отдавая приказ лётчикам уничтожить вражеские самолёты. Согласно приказу, авиация должна была сбить немецкие самолёты на их аэродромах и разбомбить наземные войска немцев на их территории «на глубину до 150 км».

Особенно интересен план «Барбаросса», где указано размещение немецких солдат и их первые планируемые удары в первые дни войны.







