ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны России проинформировало о гибели более 70 человек в Грузии из-за экспериментов США. Министерство требует власти Грузии и США объяснить, как так получилось, что химическое оружие и биологическое оружие оказалось в центре Лугара.



По заявлению представителя министерства, в лаборатории Ричарда Лугарда (Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара), который находится вблизи грузинского Тбилиси, американские учёные испытывали некое оружие, повлекшее одномоментную смерть 73 человек.

Как рассказал Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, военно-биологическую программу проводили власти Вашингтона.

Ведомство рассчитывает получить от Вашингтона и властей в Грузии ответ – почему в лаборатории хранятся боеприпасы подобного оружия.

Кириллов отметил, что в Минобороны изучили материалы, представленные бывшим министром госбезопасности Грузии, о ряде патентов, где указаны типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур. В связи с этим у российской стороны возник закономерный вопрос: «Для чего такие документы хранятся в Центре здравоохранения?»

В Минобороны предположили, что там под видом лечения испытывали токсичные препарат или другой опасный биологический агент. А основанием полагать, что это был именно военный эксперимент, стала «практически одномоментная гибель большого числа добровольцев».

Он отметил, что в декабре 2015 года там при испытаниях погибло 24 человека. Но несмотря на это, исследование продолжили. По итогу это «привело к гибели еще 49 человек». Кириллов отметил, что такое высокое количество смертей не регистрируют даже во время серьёзных инфекционных эпидемий.

В Минобороны России считают, что власти США развернули обширную военно-биологическую программу на территории сопредельных с Россией государств. И Центр Лугара является лишь небольшим элементом этой военной программы. Сообщается, что реконструкция лабораторий идёт на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана. Эти лаборатории будут собирать данные об инфекциях, тем самым наращивая потенциал и контроль за национальными коллекциями опасных микроорганизмов.