ИА «Ореанда-Новости». Минобороны России заявили, что у сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы «свой-чужой», в ведомстве также подчеркнули, что система «свой-чужой» не может передаваться другим странам. Опровержение рассуждений о причине гибели российского самолёта озвучил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



18 сентября РБК писал, что источник, знакомый с ходом расследования катастрофы с Ил-20, сообщил, что система распознавания «свой-чужой» на сирийском С-200 могла не сработать. ​​Минобороны опровергло эту информацию.

Игорь Конашенко назвал «дилетантскими фантазиями» и «рассуждениями псевдоэкспертов», мнение, что причиной гибели мог послужить сбой системы «свой-чужой». Он пояснил, что у каждой страны эта система индивидуальна. И система не устанавливается даже на экспортируемые из России образцы военной техники. Конашенков подчеркнул, что это касается и к произведённой в России системе ПВО, поставленной в Сирию.

Он также добавил, что система государственного опознавания «свой-чужой», используемая в России, объединяет самолеты и комплексы ПВО только российской принадлежности. И случаи передачи системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству исключены, таких прецедентов не было и быть не может.

Со слов официального представителя, система государственного опознавания в небе «объединяет только принадлежащие России летательные аппараты и системы противовоздушной обороны».

Напомним, российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии зенитным-ракетным комплексом С-200, данный ЗРК принадлежит правительственным войскам этой страны. Изначально Ил-20 пропал с радаров, его нашли позже, он упал в акватории Средиземного моря в 27 км от населенного пункта Баниас. Все находящиеся на борту самолета 15 российских военнослужащих погибли.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на Израиль – они проводили операцию на территории Сирии и наносили удары в районе города Латакия. По мнению российского ведомства, израильские ВВС своими действиями «подставили» российский самолет.