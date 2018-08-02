ИА «Ореанда-Новости». В День Воздушно-десантных войск (ВДВ) Министерство обороны сделало подарок россиянам – опубликовало уникальные рассекреченные документы, которые поднимают историю становления и создания этого вида войск. Информацию об этом сообщили на сайте Минобороны.



2 августа Минобороны сделало достоянием гласности ранее засекреченные документы о создании войск ВДВ, которые многие специалисты считают наиболее боеспособными.

Найти эту уникальную информацию теперь можно на сайте министерства в историко-познавательном разделе. Эти документы взяли из фондов Центрального архива Минобороны РФ.

Они посвящены зарождению войск, первым страницам боевой летописи, легендарному командующему Маргелову и истории появления «крылатого» символа самих войск – нарукавного знака ВДВ и самого голубого берета. Это отмечается на сайте Минобороны.

Ознакомиться с этими архивными документами можно самостоятельно. На сайте опубликованы положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии. Это управление было представлено комиссару обороны СССР Генеральным штабом за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

В разделе представлены документы, которые уже в первых числах сентября 1941 года определяли основной боевой состав частей воздушно-десантных корпусов, которые вступили в начале войны в бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Эта история может быть интересна как служившим в этих войсках, так и просто интересующимся историей. В опубликованных документах представлена характеристика на полковника Маргелова, который был командиром 49-й гвардейской стрелковой Херсонской дивизии, а в будущем стал легендарным командующим Воздушно-десантными войсками.







Также там есть приказ министра обороны в 1969 году об утверждении отличительного элемента формы ВДВ. Маршал Советского Союза Андрей Гречко написал о том, что «в войсках разрешается носить берет голубого цвета».



