ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России обнародовало видеозапись первого полёта ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник».

Дрон находился в воздухе более 20 минут. Он поднялся на высоту около 600 метров, несколько раз облетел аэродром и успешно приземлился.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло», при его создании применялись специальные материалы и покрытия, которые делают его практически незаметными для радиолокационных систем. Он оборудован приборами для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Аппарат был разработан на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова, которым владеет компания «Сухой». Он способен действовать автономно и развивать скорость до 1 тысячи километров в час. Считается, что «Охотник» является прототипом истребителей шестого поколения.