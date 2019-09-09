ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны РФ рассекретило архивные документы, связанные с пактом о ненападении, который СССР и Германия заключили между в 1939 году и который известен как пакт Молотова – Риббентропа.

К 80-летней годовщине подписания пакта на сайте оборонного ведомства открыт мультимедийный раздел «Хрупкий мир на пороге войны», на котором размещены уникальные документы того периода.

В шифрованных телеграммах начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса, отправленных в Москву из различных городов Западной Украины, военный докладывает о «неподдельном энтузиазме», с которым украинцы приветствовали советских солдат, о разоружении местными жителями ряда подразделений польской армии и их «большой заинтересованности в жизни СССР».

В служебной записке начальника Генерального штаба Красной Армии Бориса Шапошникова народному комиссару обороны СССР от 24 марта 1938 года изложены соображения по поводу военной угрозы, исходящей от различных стран и военных блоков. Шапошников сообщает, что опасны не только военный альянс Германии и Италии, но и Польша, «находящаяся «в орбите» фашистского блока».