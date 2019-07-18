ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны России отреагировало на сообщения ряда западных средств массовой информации об участии российских сухопутных войск и спецподразделений в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб, назвав их не соответствующими действительности. В военном ведомстве заявили, что «никаких российских «сухопутных войск» в Сирии не было и нет».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что США увеличивают численность сотрудников частных военных компаний в Сирии на фоне вывода войск регулярной армии. Речь идёт об усилении частных военных компаний в северных и северо-восточных регионах ближневосточной республики, где иностранные наёмники готовят лояльные США боевые подразделения. В их задачи помимо прочего входят охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности.