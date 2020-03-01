ИА «Ореанда-Новости». В Минобороны РФ заявили, что Россия не сможет гарантировать безопасность полётов авиации Турции в небе Сирии.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что Москва не сможет дать гарантию безопасных полётов авиации Турции над Сирией. Журавлев подчеркнул, что закрытие воздушного пространства над Идлибом стало вынужденной мерой.

Контр-адмирал отметил, что в данных условиях командование российской группировки войск ничего не сможет сделать.

Ранее в Минобороны Сирии сообщили, что Турция сбила два самолёта ВВС Сирии над зоной деэскалации в Идлибе.