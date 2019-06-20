ИА «Ореанда-Новости» Представители министерства обороны Японии заявили, что 20 июня российские стратегические бомбардировщики Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство страны. Это произошло в районе префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.

Японские истребители пошли на перехват российских самолётов. Японское оборонное ведомство заверило, что какой-либо опасной ситуации при этом не возникло.

По его данным два самолёта Ту-95 нарушили пределы Окинавы, на территории которой они находились в течение 2 минут 46 секунд. Затем один из бомбардировщиков вторгся на территорию Японии в окрестностях острова Хатидзё и пробыл там 1 минуту 56 секунд, после чего получил предупреждение по радио и вернулся на нейтральную территорию.