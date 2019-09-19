ИА «Ореанда-Новости» Министерство науки и высшего образования РФ заявило, что оно не заинтересовано в передаче земельных участков и другого имущества, которые подведомственные учреждения используют в научных и образовательных целях. «Ни о каком изъятии помещений с действующими лабораториями и земельных участков, используемых для научной деятельности организаций, речь не идёт», – сказано в заявлении.

Данный комментарий появился в связи с запросом компании «ДОМ.РФ», занимающейся реализацией проекта создания единого правительственного комплекса в «Москва-Сити». От неё поступило предложение согласовать вовлечение ряда земельных участков и объектов, подведомственных Миноборнауки, в хозяйственный оборот в целях покрытия части затрат на реализацию проекта.

В заявлении министерства указано, что в настоящее время обсуждается возможность вовлечения в хозяйственный оборот только земель и недвижимости, которые не используются научными и образовательными организациями. Это необходимо для восполнения недостатка учебно-лабораторных и других специализированных помещений, а также объектов жилищного фонда. Окончательное решение будет принято членами правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.