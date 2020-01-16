ИА «Ореанда-Новости». Минобрнауки введёт полностью целевое обучение в ординатуре по дефицитным специальностям.

Минобрнауки и Минздрав России планируют ввести стопроцентное целевое обучение по дефицитным специальностям в ординатуре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки РФ.

Речь идёт о специальностях «Лечебное дело» и «Педиатрия», специалисты которых в дефиците. Ранее в послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что необходимо увеличить объём целевого приёма в ординатуры по этим специальностям.

Министерство сообщило, что предложения Путина были учтены. Планируется увеличить квоту приёма на целевое обучение по дефицитным специальностям до 70-75%. В отношении ординатуры увеличение планируется до 100%.