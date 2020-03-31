ИА «Ореанда-Новости». Минобрнауки России сообщило о переносе вступительных испытаний в вузах. Причиной данных мер стала угроза распространения коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Министр рассказал, что вступительные испытания перенесены на 2-4 недели. Это также связано с тем, что ранее были перенесены сроки сдачи единого государственного экзамена.

Кроме того, Фальков рассказал, как обстоит дело с бюджетными местами в вузах. По его словам, учреждения увеличили число бюджетных мест почти на 34 тысячи. Министр отметил, что ситуация не изменится, несмотря на начавшийся экономический спад.

Ранее Фальков уже говорил о возможном перенесении сроков вступительных испытаний. Несколько дней назад он заявил, что новая дата может быть назначена на летние месяцы.